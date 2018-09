Полет от Дубай беше посрещнат от линейки на летището в Ню Йорк. Причината е, че над 10 души са се качили на борда болни, предаде БГНЕС.

Първоначално американски медии съобщиха, че на борба на машината има 100 болни и че самолетът е поставен под карантина.

„От ОАЕ потвърдиха, че около 10 пътници на EK203 от Дубай до Ню Йорк са се качили болни. При пристигането им като предпазна мярка те са били посетени от местните здравни власти", съобщиха от авиокомпанията.

Here’s the #uae plane w/ 500 ppl on board @ #newarkairport #ewn (lower left corner of the sign) Landed at 9am fr #Dubai -#sick #fever #coughing passengers can’t deplane. #cdc #ebola fears #outbreak. #flu? Joint @ABC7NY at noon for an update. pic.twitter.com/hJ4BNOeBTs