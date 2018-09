Шест жертви и 19 ранени при самоубийствен атентат в либийската столица Триполи. По данни на местните медии в нападението на централата на Националната петролна корпорация в центъра на Триполи са участвали шестима атентатори, съобщи БГНЕС.

Един терорист се е взривил пред сградата, а втори – вътре в нея. Както съобщава вестник Ал Уасат, в централата на компанията е избухнал огън. Намиращи се в близост хора чули шумове от изстрели и няколко експлозии.

Definitely Daesh suicide bomber other pics I will not share...NOC building #Tripoli pic.twitter.com/1sWIbBtYx1 — FATIMAH MUSLIMAH (@FATIMAH61) 10 септември 2018 г.



Либийските специални сили извършиха операция за освобождаване на заложниците в централата на Националната петролна корпорация в Триполи. Ситуацията е напълно под контрола на властите.

UPDATE: Several casualties reported as armed men attack offices of National Oil Corporation in Libyan capital, Tripoli https://t.co/hgkL2JKBld pic.twitter.com/C4gDLGqp5L — Al Jazeera English (@AJEnglish) 10 септември 2018 г.

Според местни медии всички служители на корпорацията, които бяха държани от бойците, са освободени. Съобщено беше и че органите на реда са успели да евакуират директора на корпорацията Мустафа Санала.

Rescue mission underway at the NOC Headquarters. The chairman Mustafa Sanalla is safe. A number of casualties reported. #Tripoli #Libya pic.twitter.com/OPB8n5kYP6 — Nadia Ramadan (@NadiaR_LY) 10 септември 2018 г.

При престрелка в сградата единият от екстремистите беше ликвидиран, а двама се укриха. Трима от всичките шест терористи са взривили устройствата върху себе си, единият – на входа на сградата. Всеки един от нападателите е бил въоръжен с гранати и леки огнестрелни оръжия. Според очевидци те са били тъмнокожи.

Органите на реда предполагат, че зад нападението стои „Ислямска държава”. Днешното фиаско далеч не е първото срещу правителствено учреждение в столицата на Либия. През май миналата година ИД нападна централата на Националната избирателна комисия в Либия, което доведе до смъртта на 16 души, а 19 бяха ранени.

