Голям горски пожар е принудил евакуацията на стотици хора от къщите им в Тоскана, като пожарникарите се борят с пламъци, раздухвани от силни ветрове.

Около 600 хектара са били погълнати от пожара, каза главният пожарникар Уго Д'Ана пред местна телевизия, като добави, че макар и сега стихията да е одържана, ще отнеме часове да бъде потушена. Пожарът "почти сигурно“ е причинен от палеж, каза той.

Две противопожарни хеликоптера изсипват вода върху пожара и 80 пожарникари, подпомогнати от 50 доброволци, се справят с пламъците, които избухнаха в понеделник в близост до Пиза в Северна Италия. Около 500 жители са евакуирани, след като се подпалиха маслиновите горички. Във вторник четирите противопожарни хеликоптера останаха на земята поради силните ветрове.

Губернаторът на Тоскана Енрико Роси каза, че за евакуираните жители няма да бъде възможно да се завърнат по домовете си до 24 часа.

