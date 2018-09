Хиляди екзалтирани фенове посрещнаха вчера виртуозния цигулар Дейвид Гарет в зала „Арена Армеец в София. Световноизвестният цигулар Дейвид Гарет очарова българската публика с харизмата си на рок звезда, виртуозността на класически музикант и с опитите си да говори на български език.

Дългоочакваният му кросоувър концерт в София, част от турнето "Explosive Live", се състоя снощи в пълната зала "Арена Армеец", съобщи БТА.

Първо се чуха звуците на цигулката му, а след това на сцената се появи "Цигуларят на дявола", както е известен талантливият музикант, и изсвири парчето "Dangerous" на Давид Гета.

"Добър вечер, София! Благодаря на всички, че дойдохте", "Сигурен съм, че всички знаете следващото парче", "Нуждая се от вашата помощ" - бяха само някои от изреченията на български език, с които той изненадваше приятно публиката по време на целия концерт.

Дейвид Гарет разгорещи феновете в София (СНИМКИ+ВИДЕО)

Зрителите станаха свидетели на виртуозно изпълнение на "Neh nah nah nah" на цигулка с един пръст, вдъхновено от джаз музиканта Джанго Райнхарт, и на битка между цигулка и китара, след която Дейвид Гарет заключи: "Победителят е ясен - добрата музика".

Още в началото на концерта виртуозният музикант обяви, че обича да експериментира и да смесва стиловете - например симфоничен оркестър и електронен бийт. Така се ражда и оригиналното парче "Еxplosive", дало името на турнето.

На сцената прозвучаха песни в нов аранжимент за цигулка на Принс, "Лед Цепелин", "Чикаго", Брус Спрингстийн, Еминем, както и класически изпълнения в рок вариант - като например Първият концерт за пиано и оркестър на Чайковски. Дейвид Гарет изпълни и "Полетът на бръмбара", който през 2008 г. му носи рекорд на Гинес, след като го изсвирва за 66 секунди. Майка му беше на първия ред в залата и той й посвети валс.

За последното парче в програмата - на Майкъл Джексън, цигуларят поиска помощта на публиката на български език и я накара да пляска, докато той и групата му изсвириха "They Don't Care About Us".

Българските му фенове не го пуснаха да си тръгне и го извикаха на бис. Той им подари - "Оne moment in time". По време на изпълнението зрителите светнаха фенерчетата на телефоните си и залата засия. Дейвид Гарет сподели, че той и музикантите от бенда са изненадани от топлото посрещане на българската публика. "Вие сте невероятни, пълни с енергия, благодаря ви от цялото си сърце, вие направихте шоуто велико", каза виртуозният цигулар и благодари за ентусиазма на онези свои фенове, които видял да танцуват, докато се разхождаше сред публиката по време на концерта.

Концертът на музиканта у нас е част от подновеното му световно турне "Еxplosive – Live". Първият концертът на прочутия цигулар у нас трябваше да се проведе още през юни, но беше отложен заради проблеми със здравословното състояние на цигуларя.