Франция се прощава с Шарл Азнавур. Националната церемония в Дома на инвалидите в Париж се води от президента Еманюел Макрон. Легендарни имена от френския културен и политически живот сведоха глави пред паметта на Краля на шансона - Мирей Матийо, Жан Пол Белмондо, Еди Мичел, Енрико Матиас, бившият френски президент Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни и Марин Льо Пен са сред присъстващите.

Прочутият певец и артист почина в понеделник на 94-годишна възраст. Кралят на шансона Шарл Азнавур е носител на най-високото отличие за заслуги - Ордена на почетния легион и ще бъде изпратен с държавни и военни почести. На церемонията ще присъства и министър-председателят на Армения Никол Пашинян.

Само преди година Азнавур изнесе прекрасен концерт в зала "Арена Армеец" в София. Повече от 5000 родни фенове се потопиха в атмосферата на автентичен френски театър. Спектакълът беше част от световното турне на звездата, което беше неговото голямо „Сбогом“ със сцената.

44 -Charles Aznavour -La Bohème



I always lived this song, there was a time when i was obssessed with french in high school and i would listen to this all the time. RIP pic.twitter.com/eYHhwq26bb — Inês (@jamalas1994) October 1, 2018

Charles Aznavour mood:



Only yesterday, I was 20 yrs old.



I caressed time & played at life like one plays at love.



And I lived for the night, without counting my days that were running away. pic.twitter.com/RcyXM04EY8 — Jenan Moussa (@jenanmoussa) October 2, 2018

Charles Aznavour, known as France's Frank Sinatra, has died at 94. Born in Paris to Armenian parents, Aznavour always remembered his Armenian roots. A vigil was held Monday night in Yerevan and attended by the country's prime minister. #CharlesAznavour pic.twitter.com/EmUdidLLXV — AP Entertainment (@APEntertainment) October 1, 2018