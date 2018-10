Ново кралско бебе очакват в Бъкингам!

Дукесата на Съсекс Меган е бременна. Очаква се бебето да се роди догодина напролет. Това съобщиха от двореца Кенсингтън в Twitter.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk