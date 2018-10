Най-малко 10 души са загинали и други 90 са ранени при дерайлиране на пътнически влак в Мароко, съобщава телевизия "Скай нюз-Арабия".

Инцидентът е станал в 10.50 часа местно време недалеч от столицата на кралството Рабат.

На първите снимки, разпространени от медиите след трагедията, се виждат тежко повредените и преобърнати вагони.

Все още няма официална позиция на Мароканската национална железница за причините за инцидента.

Мароко е известна с големия брой катастрофи. Жертвите са средно 3000 на година, но инцидентите в железниците са редки.

Morocco train crash: At least 4 people killed and dozens injured after carriages derail pic.twitter.com/De8kwCSebl— KashfRANA (@kashf_rana) October 16, 2018