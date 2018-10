Взривно устройство, пълно с шрапнели, избухна в Политехническия колеж в Керч, град в източната част на Кримския полуостров. Загиналите са най-малко 18, а ранените - поне 50. Повечето от жертвите са тийнейджъри.

Малко след разпространението на новината властите заявиха, че експлозията е терористичен акт. Заподозрян за жестокото престъпление е 22-годишен младеж, който учи в колежа. След атаката той се е самоубил.

Взривът избухнал в трапезарията на учебното заведение. Според директорката маскирани нападатели отваряли вратите на стаите на втория етаж и стреляли с автомати на посоки.

