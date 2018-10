Един човек е убит, а трима други са ранени, след като експлозивно устройство се взриви в сграда на Федералната служба за сигурност на Русия намираща се в Архангелск в северна Русия, съобщава БГНЕС. Тримата пострадали са служители на ФСБ.

"Според предварителните данни един човек е починал, а още трима са в болница", съобщи губернаторът на региона Игор Орлов. Той посочи, че починалият не е служител на службата, но самоличността му се установява.

One Person Killed, Three Injured In Explosion In Federal Security Service Building In Russia's Arkhangelsk https://t.co/slJRbpTo4o

Според предварителна информация човек, който е влязъл в сградата, е извадил неидентифициран предмет от чантата си, който впоследствие е избухнал в ръцете му, в резултат на което мъжът е загинал.

10月31日、ロシア北西部のアルハンゲリスクにある連邦警備局(FSB)の建物入口では爆発が起こった。1人が死亡した。

31.10. An explosion at the entrance of a Federal Security Service (FSB) building in Russia's northern city of Arkhangelsk killed person.

