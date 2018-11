Апаратът InSight кацна на Марс в района на платото Елизия. Това съобщи центърът на управление на полета на станцията, който е към НАСА. Платото Елизия е разположено на 4 градуса северно от екватора на планетата. То е избрано, защото представлява равнинен район. Там са разположени вулкани, а също така съществуват и дълбоки падини. Този район е интересен и от гледна точка на това, че там може би е имало вода, обясниха от НАСА.

Робот ще изследва структурата на Марс (ВИДЕО)

Автоматичната станция кацна на Марс в 21.54 часа българско време. Вече е изпратен първият радиосигнал до Земята и е започнал процесът на разкриване на двете слънчеви батерии. Апаратът изпрати и първата си снимка.

NASA's InSight spacecraft safely landed on Mars. The Insight mission will be exploring geological evolution, rotation and interior stucture of Mars through seismic waves. #MarsLanding #MARS #MarsInsight pic.twitter.com/W3Nw26pF3f