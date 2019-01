Безредици избухнаха в Атина заради визитата на Ангела Меркел. Недоволни от политиката на германския канцлер се сблъскаха с полицията по време на срещата на Меркел с премиера Алексис Ципрас.

