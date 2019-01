Голям брой са ранените при експлозия в хлебарница в Париж. Към този момент не се съобщава за жертви, но е твърде вероятно да има такива. Взривът е бил предшестван от пожар в магазина, намиращ се на улица "Тревизо". След експлозията, нанесла на околностите значителни материални щети, на мястото са пристигнали много пожарникари с техника и линейки.

Причина за взрива е изтичане на газ, съобщи парижката префектура. Съобщава се още, че в момента на експлозията, към 9 часа сутринта, хлебарницата е била затворена. Ранени са обаче много от преминаващите покрай хлебарницата хора.

Police in Paris are warning people to avoid the area of a huge explosion https://t.co/xd1ObV7jud pic.twitter.com/aDAFaKTShM — Daily Mirror (@DailyMirror) January 12, 2019

Witnesses describe 'utter devastation' at scene of Paris explosion as huge blast rips through block https://t.co/xd1ObV7jud pic.twitter.com/hUOgfXxCOr — Daily Mirror (@DailyMirror) January 12, 201

Reports of a large explosion in Paris with a number of casualties pic.twitter.com/jVNQ6bRpZR — Ahron Young (@AhronYoung) January 12, 2019

Stretchers being run down to scene of Paris explosion pic.twitter.com/coWZm7r6lT — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) January 12, 2019

Очаквайте подробности по темата.