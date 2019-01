Стотици хиляди гърци, развяващи националния флаг, изпълниха площад „Синтагма“ и околните улици в центъра на гръцката столица в знак на протест срещу ратификацията на подписания през миналата година Договор от Преспа, съобщава БГНЕС. С договора беше сложен край на продължилия 27 години спор между Атина и Скопие за името на Македония. Няколко демонстранти, носещи противогази, се опитаха да пробият кордона от полицаи около сградата на парламента. По органите на реда бяха хвърлени камъни и бомбички с боя, но до сериозни сблъсъци не се стигна.

DEVELOPING: Protests are taking place outside the Greek parliament against a recent agreement between Athens and Skopje on Macedonia’s new name pic.twitter.com/1aX4zwUEXu