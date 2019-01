Двете бомби, избухнали в района на катедрала на остров в южната част на Филипините, са отнели живота на най-малко 27 души, а ранените са 77, предадоха Асошиейтед прес и ДПА, като цитират местната полиция.

At least 8 dead after bombs target cathedral in southern Philippines https://t.co/zrEDPLWgqv pic.twitter.com/8llMMz9hun

BREAKING: Philippine national police chief says 19 killed, 48 wounded in bomb attack on cathedral in southern Philippines. https://t.co/s7lbvbsgOD

Over 20 people have been killed and at least 70 injured after two bombs exploded outside a #Catholic cathedral in the #Philippines . pic.twitter.com/Kkajj4d42w