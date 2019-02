Най-малко двама души са загинали в резултат на пожар, избухнал в хотел в центъра на аржентинската столица, съобщава телевизионният канал „Тодо нотисиас“, цитирана от БГНЕС. По негови данни, пожарът е започнал на петия етаж на 30-етажната сграда. На мястото на инцидента работят екипите на пожарната. Към момента в хотела все още има хора.

Exclusive per @CharlesMilander

di @ArgentinaBsAs

Video: Buenos Aires.

One of the towers with fire principles. With a spectacular Argentine deployment, security forces, firefighters with rapid action. TODAY 02/01/2019. pic.twitter.com/WlJBYZz22M