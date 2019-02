6-етажен жилищен блок се срути в Истанбул, има жертва и ранени, предават агенциите. Засега е потвърдена смъртта на един човек, други четирима са ранени. Издирват се още хора под руините.

A 6-storey building which was home to 12 families has collapsed in Istanbul's Maltepe, 1 is reported dead while search for 4 is going on. pic.twitter.com/DUeFYssYRQ