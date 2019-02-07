Летището Чампино в Рим, което често се ползва от бюджетната авиокомпания "Райънеър", бе затворено след откриването на три бомби от Втората световна война, съобщи летищното ръководство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Rome's Ciampino airport closed after three WW2 bombs found https://t.co/rjAgKh8Nwr pic.twitter.com/xcDPt1WEaq — The Local Italy (@TheLocalItaly) February 7, 2019

Военни сапьори са изпратени да обезвредят бомбите, съобщи министерството на отбраната.

Бомбите са с общо тегло 150 кг.

Властите на Рим съобщиха, че летището ще бъде затворено в продължение на три часа, като полетите ще бъдат забавени или пренасочени към главното летище на Рим "Фиумичино".