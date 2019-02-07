Бомбите са с общо тегло 150 кг

Летището Чампино в Рим, което често се ползва от бюджетната авиокомпания "Райънеър", бе затворено след откриването на три бомби от Втората световна война, съобщи летищното ръководство, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Военни сапьори са изпратени да обезвредят бомбите, съобщи министерството на отбраната. 
Бомбите са с общо тегло 150 кг.

Властите на Рим съобщиха, че летището ще бъде затворено в продължение на три часа, като полетите ще бъдат забавени или пренасочени към главното летище на Рим "Фиумичино".

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