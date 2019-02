Един човек загина и 16 бяха ранени при железопътен инцидент в Североизточна Испания недалеч от Барселона, предаде Франс прес, като се позова на бърза помощ. Един от пострадалите е в тежко състояние.

Accident on R4 towards Manresa a few km from Manresa, 2 trains collided. Thus 2 adjacent cars remained. The Mossos arrive before health personnel. https://t.co/quPZ0pm01x pic.twitter.com/EtGNbJfhVG