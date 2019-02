Лентата "Синоними" на израелския режисьор Надав Лапид спечели "Златна мечка" за най-добър филм от Берлинале, съобщава БТА.

Филмът разказва за млад бивш израелски войник, който бяга в Париж с противоречиви чувства към родината си.

And this year's Golden Bear for #BestFilm is awarded to 'Synonymes', directed by #NadavLapid and produced by SaïdBenSaïd and #MichelMerkt. Congratulations! pic.twitter.com/66Pln7MDX6