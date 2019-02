Стартът на 91-вата церемония по връчването на наградите "Оскар" в Лос Анджелис беше даден с изпълнение на "Куин" с Адам Ламбърт, които разтърсиха залата с парчетата We will rock you и We are the champions.

Първата статуетка грабна Реджина Кинг за най-добра актриса в поддържаща женска роля за ролята й във филма „Ако Бийл стрийт можеше да говори”.

След това беше връчен призът за най-добър документален филм "Free Solo". Той е посветен на катерача Алекс Хонълд - единственият в света, искачил без въжета скалата Ел Капитан в националния парк Йосемити в САЩ.

Екипът Грейк Кенън, Кейт Биско и Патриша Декейни грабна „Оскар” за най-добър грим и прически за филма „Вице”.

Отличието за най-добри костюми отиде при Рут Картър, дизайнер на „Черната пантера”.

"Най-после, дадоха ми го. Доста си почаках... Благодаря за това, че давате възможност на жените да бъдат напред... този Оскар е за 90-годишната ми майка в Масачузец. Майко, ти си истинският супергерой за мен", каза Картър.

Дженифър Лопес и Крис Евънс връчиха наградата за най-добри декори. Грабнаха я Хана Батлар и Джей Харт за „Черната пантера”. Това е първата номинация за Батлар, която е и първата афроамериканка номинирана в тази категория. За Джей Харт е трета номинация и първи „Оскар”.

За кинематография „Оскар” грабна Алфонсо Куарон за „Рома”.

Призът за звуков монтаж грабна „Бохемска рапсодия”.

