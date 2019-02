Първото нещо, което направи севернокорейският лидер Ким Чен-ун при визитата си във Виетнам, е да посети днес посолството на страната си в Ханой. Утре той ще се срещне във виетнамската столица с американския президент Доналд Тръмп, предадоха Ройтерс и ТАСС.

The world is watching closely as Donald Trump and Kim Jong Un are set to meet for a high stakes summit in Vietnam on Wednesday. pic.twitter.com/dOJuMbe8G0