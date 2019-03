Хиляди демонстранти, привърженици на опозицията, са наобиколили сградата на парламента в Тирана, настоявайки за оставката на правителството и обявяването на предсрочни парламентарни избори. Протестиращите овбиняват правителството в корупция и връзки с престъпността.

Сградата на парламента е осигурена от стотици полицаи, има и заграждения от бодлива тел, съобщава БГНЕС. На предишните протести протестиращите замерваха полицаи с твърди предмети, които им отговориха с използването на сълзотворен газ.

Anti-govt protesters marched to the HQ of Albania's opposition Democratic Party, where its leader, Lulzim Basha, called for the resignation of PM Edi Rama and early elections.



The anti-govt rally has now ended.



