Самолет на Етиопските авиолинии се разби шест минути след излитането си от от международното летище „Боле“ в Адис Абеба в неделя. На борда на машината модел "Боинг 737" имало 149 пасажери и 8 души екипаж. Той трябвало да изпълни полет от етиопската столица до Найроби, но паднал край градчето Бишофту, разположено на 60 км югоизточно от Адис Абеба.

От авиокомпанията са започнали спасителна операция, но няма официално потвърждение за оцелели пътници. По първоначална информация самолетът бил нов, а Етиопските авиолинии го закупили преди няколко месеца.

