Самолет на Етиопските авиолинии се разби шест минути след излитането си от от международното летище „Боле“ в Адис Абеба в неделя. На борда на машината модел "Боинг 737" имало 149 пасажери, граждани на 33 страни, и 8 души екипаж. По първоначална информация сред пасажерите били 32-ма кенийски граждани, 17 етиопски и 8 китайски.

Самолетът трябвало да изпълни полет от етиопската столица до Найроби, но паднал край градчето Бишофту, разположено на 60 км югоизточно от Адис Абеба. По първоначална информация машината била нова, а Етиопските авиолинии го закупили преди няколко месеца.

От авиокомпанията са започнали спасителна операция. Етиопската държавна телевизия обаче съобщи, че няма оцелели.

От българското външно министерство съобщиха, че няма данни на борда да е имало наши сънародници. При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни на телефон +25116610032 и дежурни телефони в извънработно време: +251911252514; +251913069999. Летището в Адис Абеба обяви горещи телефонни линии при кризисна ситуация: + 251115178733, +251115174735, +251115174100 и телефони за всякаква необходима информация: + 251115178945, +251115178987,+251115178231, +251115178558.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.