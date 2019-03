Самолет на Етиопските авиолинии се разби шест минути след излитането си от от международното летище „Боле“ в Адис Абеба в неделя. На борда на машината модел "Боинг 737" имало 149 пасажери, граждани на 35 страни, и 8 души екипаж. Това заяви министърът на транспорта на Кения Джеймс Машария, цитиран от Ройтерс.

32 KENYANS among 157 people who died in Ethiopian Airlines plane crash on Sunday; Transport CS Macharia says delegation sent to Ethiopia. #ET302 pic.twitter.com/yHeTZbSsjO

Пилотът на машината е подал сигнал за проблеми и е поискал връщане на летището в Адис Абеба, предадоха световните агенции, като се позоваха на президента на авиокомпания "Етиопиън еърлайнс" Теволде Гебре Мариам. "Пилотът е получил разрешение да се върне на летището", допълни той.

Компанията "Боинг" е готова да окаже съдействие в разследването на катастрофата с машината, за която беше съобщено, че е модел Боинг 737-800 МАХ, предаде ТАСС.

Няма български граждани сред загиналите 157 души на борда на катастрофиралия по-рано днес самолет на „Етиопиан Еърлайнс“, сочат данни на българското посолство в Адис Абеба. Дипломатическата ни мисия в Етиопия в сътрудничество с други посолства получи окончателния списък с пътниците в катастрофиралия самолет.

Сред жертвите на самолетната катастрофа в Етиопия има най-много граждани на Кения, за където е летяла машината, показват нови данни за националността на хората в самолета, предадоха световните агенции. Според данните жертвите са 32 кенийци, 18 канадци, 9 етиопци, 8 италианци, 8 китайци, 8 американци, 7 британци, 7 французи, 6 египтяни, 5 холандци, 4 индийци, 4 словаци, 3 австрийци, 3 шведи, 3 руснаци, 2 мароканци, 2 испанци, 2 поляци и 2 израелци. Белгия, Индонезия, Сомалия, Норвегия, Сърбия, Того, Мозамбик, Руанда, Судан, Уганда и Йемен са имали по един гражданин в самолета. Имало е граждани на Австрия, Джибути, Ирландия, Непал, Нигерия и Саудитска Арабия и един с паспорт от ООН.

Самолетът трябвало да изпълни полет от етиопската столица до Найроби, но паднал край градчето Бишофту, разположено на 60 км югоизточно от Адис Абеба.

По първоначална информация машината била нова, а Етиопските авиолинии го закупили преди няколко месеца.

От авиокомпанията започнаха спасителна операция. Етиопската държавна телевизия обаче съобщи, че няма оцелели.

От българското външно министерство съобщиха, че няма данни на борда да е имало наши сънародници. При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни на телефон +25116610032 и дежурни телефони в извънработно време: +251911252514; +251913069999.

Летището в Адис Абеба обяви горещи телефонни линии при кризисна ситуация:

+ 251115178733, +251115174735, +251115174100

и телефони за всякаква необходима информация:

+ 251115178945, +251115178987, +251115178231, +251115178558.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.