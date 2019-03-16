Във Велико Търново започна традиционният "Трабант фест". В него се включиха участници както от България, така и от Румъния и Германия. Пилотната кола е реплика на трабант, който е бил полицейски автомобил в бившата ГДР. В шествието участват над 70 коли.

Собственици на трабанти се събраха на традиционния фест (ВИДЕО)

Шествието ще обиколи Велико Търново и ще стигне под крепостта "Царевец", където ще има майсторско шофиране.

"Трабант фест" е първият в България, който преди 10 години направи своя прощъпулник с 10-15 автомобила, за да стигне до този този мащабен размер днес.