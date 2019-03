Протестиращи срещу режима на сръбския президент Александър Вучич нахлуха в държавната телевизия РТС в Белград в събота вечер. Преди това те блокираха входа на медията. Част от демонстрантите успяха да пробият полицейския кордон и нахлуха вътре. Веднага след това на мястото бяха изпратени спецчасти, които попречиха на протестиращите да се качат до горните етажи на сградата, съобщава БГНЕС.

Демонстрантите искат да се включат на живо в предаванията на телевизията, за да направят изявление за причината за продължаващите месеци наред протести из цялата страната. Начело на групата, която влезе в РТС, е лидерът на "Двери" Бошко Обрадович.

"Никой от служителите на РТС няма да пострада, защото повечето от тях мислят като нас. Влязохме тук, за да върнем телевизията на народа и ще я освободим", заяви Обрадович.

📍 Belgrade, Serbia



Riot police block the stairs inside Serbian public broadcaster RTS, to stop more demonstrators from entering the building and ascending to its upper levels, where other protesters already are.

Демонстрантите, останали пред зданието, пък хвърляха яйца по фасадата. Полицията започна преговори с протестиращите.

Междувременно, Министерството на културата и информацията излезе с декларация, в която заявява, че нападението на демонстранти срещу сградата на РТС „преминава деликатната линия, която дели обществото от анархията и беззаконието“. „Призоваваме групата, влязла в сградата, да се изтегли, а останалите, които ги подкрепят, да се въздържат от подобни действия“, се казва в декларацията на министерството.

За пореден път протестиращите срещу държавния глава се събраха първо пред Философския факултет в центъра на Белград. Там пред множеството говори известният драматург Синиша Ковачевич. "Ако не кажем "Стига!", тук ще останат само старците! Коренът на всички злини се намира в сградата на улица "Андричевич" /където се намира президенството, бел.ред./", каза още Ковачевич и добави: "Той ни превърна в модерни роби!".

Anti-govt protesters in Belgrade start their march through Serbia's capital, blaring music as they go.



They’re heading to public broadcaster RTS, where they’ll stage a 2-hour sit-in to highlight their demands for more #mediafreedom and room for opposition voices.#1od5miliona pic.twitter.com/NceUxvTXeo — Balkan Insight (@BalkanInsight) March 16, 2019

Граждански протести под мотото "Един от 5 милиона", които се провеждат от 30 ноември насам веднъж седмично, тази вечер освен в Белград имаше още и в Крагуевац, Ягодина, Пирот, Брус, Александровац, Смедерево.