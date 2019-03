Един човек а убит, а няколко други са ранени при стрелба в трамвай в холандския град Утрехт, съобщиха от местната полиция, цитирани от Ruptly. Нападетелят все още не е задържан. Холандската полиция каза, че е възможно стрелбата огънят да е открита с "терористичен мотив".

На мястото са изпратени медицински и антитерористични екипи. Сигналът за стрелбата е подаден към 10.45 ч. местно време в понеделник.

По последна информация, стерлецът е избягал с лек автомобил, след като е открил огън в трамваят.

Службите в Утрехт повишиха нивото на опасност от терористични нападения до най-високото възможно. Анти-терористичните екипи щормуват че апартамент в Утрехт. Все още не е ясно дали стрелецът се намира във въпросното жилище.

