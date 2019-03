Десетки хора бяха евакуирани заради бомбена заплаха в Брюксел, съобщава БГНЕС. Полицията е оградила голяма площ от белгийската столица в близост до британското посолство.

В пожарната служба в града било получено телефонно обаждане, в което се съобщава, че предстои взрив на бомба.

#BREAKING A #bomb #threat has been reported at the #European #Commission office and surrounding building; firefighters and paramedics at the scene #Brussels pic.twitter.com/dOmTcodglY