Принц Чарлз впечатли с добра физическа форма по време почивка в Барбадос, предаде БГНЕС.

Въпреки че често се шегува с възрастта си, 70-годишният престолонаследник изглежда по бански като човек с поне 10 години по-млад.

Тайната на добрата му форма са редовни упражнения, умерена диета и желязна воля. Смята се, че принц Чарлз следва примера на баща си Филип и прилага система от упражнения на Канадските военновъздушни сили.

19 March 2019: Prince Charles and Camilla Duchess of Cornwall in a beach in Barbados. pic.twitter.com/6nljjenLtU