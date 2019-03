Най-малко 71 души са загинали и 28 все още са в неизвестност при потъването на ферибот в река Тигър край северноираксия град Мосул, където много семейства празнуваха празника на Науръз – кюрдската Нова година. Това съобщава служител на вътрешното министерство на страната, пожелал анонимност, предават Франс прес и „Фигаро”.

UPDATE: At least 72 people died when an overloaded ferry sank in the Tigris river near Mosul in Iraq, medical sources say. https://t.co/GthD8qhXab pic.twitter.com/tXDscGdD7G