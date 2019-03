Стотици хиляди проевропейски настроени британци от всички краища на Обединеното кралство се събраха на протест в Лондон, съобщават АФП и БГНЕС.

Демонстрантите призовават за нов референдум за членството на Великобритания в ЕС на фона на все по-задълбочаващата се политическа криза около Brexit.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Опонентите на развода между Брюксел и Лондон се събраха в района на Хайд парк преди марша под надслов „Оставете на хората да решат“ да се отправи към резиденцията на премиера на „Даунинг стрийт“ 10 и след това към правителствените сгради в Уестминстър.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Протестът, който е един от най-масовите в британската столица от десетилетия, се организира малко след срещата на върха в Брюксел на лидерите от ЕС.

There’s a QAnon + leave protest happening near Tottenham Court Road In London, maybe 50 people and 15 cop escorts pic.twitter.com/O0klh0poai