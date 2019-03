Мащабна евакуация край бреговете на Норвегия. 1300 души бяха евакуирани по спешност от борда на круизен кораб заради повреда в двигателя, съобщава Би Би Си.

Морските спасителни служби съобщиха, че корабът "Вайкинг скай" се приближавал към брега, носен от вълните, и е изпратил сигнал за помощ.

Съдът е собственост на Вайкинг оушън круизиз (Viking Ocean Cruises), част от група Вайкинг круизиз (Viking Cruisеs), основана от милиардера Торстейн Хаген, предаде БТА. Според сайта на компанията корабът е с капацитет 930 пътници. Към него са се отправили хеликоптери и плавателни съдове, а на сушата са подготвени места за настаняване на пътниците, уточниха спасителните служби. Ветровете са със скорост 38 възела (70,3 км в час - бел. прев).

#Update: Pictures of #Norway is airlifting 1300 passengers off a cruise ship, after #VikingSky received a "SOS" call of that the engines broke down on sea, and emergency unites are responding with helicopters heading towards the scene. pic.twitter.com/5lSA5hLs6K