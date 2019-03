Кампанията на Тръмп не е имала връзки с Русия. Това сочи докладът на специалния прокурор Робърт Мълър.

Докладът на специалния прокурор Робърт Мълър за руската намеса в президентските избори в САЩ през 2016 година не е открил връзки на кампанията на Тръмп с Москва, се казва в обобщение, публикувано тази вечер.

Специалният прокурор отказва да се произнесе дали доказателствата сочат президентът Доналд Тръмп е възпрепятствал правосъдието.

Докладът на Мълър - "лов на вещици" или трамплин за нов мандат на Тръмп

Главният прокурор на САЩ Уилям Бар изпрати обобщение на доклада на лидерите на Конгреса и до медиите.

„Докладът не прави заключение, че президентът е извършил престъпление, но и той не го реабилитира“, цитира Бар докладът на Мълър.

Главният прокурор и заместникът му Род Розенщайн за „заключили, че доказателствата, събрани по време на разследването не са достатъчни, за да се установи, че президентът е възпрепятствал правосъдието“.

„Специалният прокурор признава, че доказателствата не подкрепят твърденията, че президентът е замесен в престъпление, свързано с руска намеса в изборите“, заяви още Бар.

Заключението на Мълър е направено след продължило почти 2 години разследване. За тези 22 месеца, екипът на Мълър е изпратил 2800 призовки, разпитал е 500 свидетели, издал е почти 500 заповеди за обиск и повече от 230 заповеди за подслушване. Изпратени са били и 13 искания за информация към чуждестранни правителства.

Екипът на специалния прокурор повдигна обвинения на 34 души, сред които шестима бивши сътрудници на Тръмп, на шестима руснаци и на три компании. Нито един от тях не е обвинен за връзки между кампанията на президента и Москва.

Първа реакция на президента Тръмп за резултатите от разследването на специалния прокурор Робърт Мълър. В Туитър Тръмп написа, че след като няма намеса и възпрепятстване на правосъдието, това е цялостно и пълно реабилитиране. Срам е за страната, че е трябвало да преживее това. Накрая президентът завършва Туита си с думите „Запазете Америка велика!“

"Специалният прокурор не откри никаква конспирация и никакво възпрепятстване на правосъдието. Главният прокурор Бар и заместник-главния прокурор Розенщайн също заключиха, че няма възпрепятстване. Заключенията на Министерството на правосъдието са пълна и цялостна реабилитация на президента на Съединените щати", написа в Туитър говорителят на Белия дом Сара Сандърс. Подобен е и туитът на Тръмп.

The Special Counsel did not find any collusion and did not find any obstruction. AG Barr and DAG Rosenstein further determined there was no obstruction. The findings of the Department of Justice are a total and complete exoneration of the President of the United States.”