Мъж от Ботсвана влетя в къщата си с частен самолет Кинг Еър, с който искал да убие жена си след разправия между двамата, предаде БГНЕС.

Според съобщения в медиите, скандалът между съпрузите възникнал на парти в чест на бъдещо им дете. Както изтъкват източници, мъжът бил груб към жена си, затова гостите го помолили да напусне празника.

След като напуснал, мъжът се обадил на свой приятел на партито, за да разбере точно къде в къщата се намира жена му.

A B200 Super King Air (A2-MBM) has been stolen and crashed into a clubhouse at Matsieng Aerodrome near Gaborone, Botswana. The pilot has died in what was an apparent attempt to kill his wife. https://t.co/ZESijIPlx0 pic.twitter.com/zNVZyY4nEc