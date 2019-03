Принц Чарлз, придружен от съпругата си, херцогинята на Корнуол - Камила, се разходи из обновения в колониален стил център на Хавана в рамките на историческото си посещение в Куба, съобщи БТА.

Първа визита на принц Чарлз и Камила в Куба (СНИМКИ)

Заобиколени от тълпа от любопитни местни жители и туристи, британският престолонаследник и съпругата му се разходиха из центъра на кубинската столица, придружени от градския историк Еусебио Леал, и откриха статуя на английския драматург Уилям Шекспир на улица "Меркадерес".

Фондацията на принц Чарлз е свързана с руска офшорна мрежа

Принц Чарлз посети боксова школа и балетния център на танцьора Карлос Акоста, обявен наскоро за директор на Кралския балет на Бирмингам. Британският престолонаследник влезе и в частна бръснарница, където приседна на старинен стол и се разговори със собственичката.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall watch performances at the @AcostaDanza dance school.



The school was set up by Carlos Acosta to give aspiring young dancers the opportunity to develop their talent. #RoyalVisitCuba pic.twitter.com/JtWqLlunBy