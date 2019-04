61-годишна американка стана сурогатна майка на сина си и неговия съпруг и роди собствената си внучка, съобщи Би Би Си.



Сесил Елидж от Небраска разказа, че когато синът ѝ Матю и съпругът му споделили, че искат да имат дете, веднага им предложила услугите си. Всички приели това като шега. Тогава Сесил била на 59 години и идеята не изглеждала реалистична. Когато Матю Елидж и Елиът Дохърти започнали да разглеждат сериозно възможностите, лекар им казал, че този вариант е много уместен. Направените изследвания показали, че Сесил може да износи бебето.

