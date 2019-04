Военен самолет атакува днес единственото функциониращо летище на Триполи, съобщи БТА, като се позова на местен жител, цитиран от Ройтерс. Летище Матига се намира в източно предградие на града.

ООН отправи призив за спиране на боевете в Либия за два часа

ООН продължава работата си в Триполи въпреки ескалиращите сражения южно от столицата, съобщи днес в Twitter мисията на Обединените нации в Либия.

Statement by the @UN Humanitarian Coordinator in #Libya @Ribeiro6Maria on the protection of civilians in Libya https://t.co/4G3jaKE6iZ pic.twitter.com/nDDSMvTVPs

Те добавиха, че специалният пратеник на ООН Гасан Саламе се е срещнал с премиера на правителството в Триполи - Файез Сарадж, в резиденцията му в столицата и са обсъдили как Обединените нации "могат да помогнат в този изключително важен и труден момент".

SRSG for Libya @GhassanSalame met today in Tripoli with the President and members of the Supreme Court who called on him to continue his efforts to reach political solutions for the current crisis pic.twitter.com/QdrpL8sIwS