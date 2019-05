Хиляди хора, в това число шампионът от „Формула 1“ Луис Хамилтън, пристигнаха във Виена в катедралата "Св. Стефан", за да отдадат последна почит на големия Ники Лауда, който почина на 20 май на 70-годишна възраст, съобщава БГНЕС.

Тялото на трикратния световен шампион, облечен в състезателен костюм, беше изложено за поклонение в затворен ковчег, със състезателен шлем отгоре в центъра на катедралата от 08:00 до 12:00 часа местно време. Поклонението бъше последвано от публична меса и частно погребение.

Niki Lauda’s funeral will take place tomorrow Wednesday at the St Stephen's Cathedral in his native Vienna.Niki Lauda,who won two of his three world titles with @ScuderiaFerrari (1975 -1977),will be buried in his world champion Ferrari racing suit #F1 #RIPNikiLauda 🙏❤️ pic.twitter.com/JzyhX4rvfN

За първи път в катедралата беше организирано опело на спортна звезда – чест, отдавана само на известни личности като архиепископа на Виена, кардинал Франц Кьониг и бившия принц на Австро-Унгарската империя Ото фон Хабсбург.

Хамилтън спечели Гран при на Монако в неделя, като описа победата си като участие в "най-тежкото състезание, в което някога съм участвал“. „Това беше за теб, Ники. Божественият ти дух беше с мен на всяка стъпка от пътя. Знам, че гледаш надолу и си сваляш шапката. Липсваш ми, наистина ти липсваш и се надявам, че съм те накарал да се гордееш с мен“, написа Хамилтън в Tewitter след стезанието.

That was for you, Niki. Your fighting spirit was right there with me every step of the way. I know you are looking down and taking your hat off to us. I miss you, we truly miss you and I hope we did you proud today, legend. pic.twitter.com/gwNJvFzY8C