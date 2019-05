Бразилската полиция е осъществила гигантска операция за превенция на убийствата в почти всички щати в страната, съобщи БГНЕС. За един ден са арестувани 968 заподозрени, според Националния съвет на началниците на гражданските полиции /НСНГП/ в Бразилия. От тях 56 души са заподозрени в убийство в резултат на домашно насилие или като проява на дискриминация, основана на пола.

Акцията е втора фаза от така наречената операция „Кронос“. Във всеки щат полицията споделя и актуализира в реално време на работата си в социалните медии, включително чрез снимки и видеоклипове.

"Като затваряме убийци, ние се надяваме да предотвратим бъдещи престъпления", пише в изявлението на НСНГП.

По време на първата фаза на операция "Кронос" през август миналата година, полицията арестува близо 3 000 души, обвинени в убийства, основани на пола, и такива, свързани с домашно насилие, наред с други престъпления.

