Българска снаха за Майкъл Джордан. Синът на баскетболната легенда – Джефри се ожени за сънародничката ни Радина Анева. За щастливото събитие съобщи самата булка в Instagram.

Michael Jordan's Son Engaged, HUGE Diamond Ring!: Michael Jordan's oldest son is engaged ... and he popped the question with a diamond ring the size of a knuckle!! 29-year-old Jeffrey Jordan recently proposed to his longtime GF, Radina Aneva ... and she… https://t.co/yThpPwp14G pic.twitter.com/R05Gw3XyN2