Демонстранти превзеха парламента в Хонконг. Те развяха знамето на странта от времето под британско управление. Така завърши днешния протест срещу подкрепяната от Пекин градска управа.

Снимка: EPA/БГНЕС

Митингът се беше събрал по повод годишнина от връщането на Хонконг на Китай. Правителството призова за незабавен край на насилието.

BREAKING: Hundreds of protesters in Hong Kong have stormed their way into the legislative council building as riot police retreat. https://t.co/YyYU3az9zO