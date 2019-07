Технически проблем остави стотици пътници на летище в Амстердам, съобщава Би Би Си.

Самолетите били заземени на едно от най-натоварените летища в Европа поради проблем с горивните системи. Повече от 180 полета са анулирани.

Planes at Schiphol cannot be refuelled right now. As a result, your flight may be delayed or cancelled by your airline. The effect will definitely last in to the evening. Please contact your airline for more information. https://t.co/kGrfO8GNnA