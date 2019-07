Двама от звездите на английския футболен клуб „Арсенал” са били нападнати в Лондон от въоръжени мъже. Месут Йозил и Сеад Колашинац пътували с кола, когато станали жертва на опит за грабеж от нападатели с мотори.

На кадри, разпространени в социалните мрежи се вижда как защитникът на „Арсенал” Колашинац излиза от автомобила и успява да прогони двамата въоръжени с ножове мъже. В колата била и жената на Месут Йозил.

This is the craziest thing you'll see on Twitter this week. Mesut Ozil was attacked by a gang with knives so his teammate Sead Kolasinac fought them off with bare hands 😲😲 pic.twitter.com/caKDz9BAW1