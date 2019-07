Двама души загинаха в Италия заради лошото време.

27-годишна жена буквално е вдигната от земята и издухана със своя автомобил от торнадо, което връхлетя тази нощ населеното място Фочене край Фиумичино, на 15 км от Рим.

Likely tornado damage in Fiumicino, central Italy this morning at 2:30 am. 1 fatality reported. Report: Meteo neve Roma e Castelli pic.twitter.com/xiBY82JGwa

Торнадото не подмина и няколко паркирани автомобила, на които са нанесени сериозни щети. На две сгради частично е разрушен покривът, съобщава телевизия „Раи 24“.

В град Алто-Адидже, в Южен Тирол, норвежка бегачка е ударена от светкавица. Тя е участвала в местен маратон.

Състезанието е било прекратено заради неблагоприятните метеорологични условия, но спортистката се е намирала в изолиран участък, когато я е сполетяло нещастието.

Spectacular slow-motion video of lightning above Padova, N Italy last night, July 26th. Thanks to Stephania Frent for the report! pic.twitter.com/aImtt3bkbF