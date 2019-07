Трима души са убити, а много други са ранени при стрелба по време на голям кулинарен фестивал в щата Калифорния, предаде БГНЕС. Трагедията се разигра на Фестивала на чесъна Гилрой – най-голямото подобно събитие в САЩ, в неделя вечерта.

A witness to the shooting at the Gilroy Garlic Festival in California recounts being at the scene: “There is, like, firecrackers, but I immediately identified it as gunfire.” https://t.co/WGMjpfyXpP pic.twitter.com/rGLZ04dOVu