Най-малко 17 души загинаха при катастрофа на малък самолет на авиационния корпус на пакистанската армия. Инцидентът станал в жилищен район в град Равалпинди във вторник сутринта по време на рутинен тренировъчен полет.

Horrifying, tragic. A Pakistan Military aircraft has crashed into a residential part of Rawalpindi, killing the crew and several civilians on ground. RIP. https://t.co/8s8u52J8xe pic.twitter.com/AKZPKaOZHq