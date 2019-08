Холивудската звезда Брад Пит за пореден път подлуди фенките си по света, като демонстрира перфектна форма. 55-годишният актьор предизвика фурор със сцена от новия филм "Имало едно време в Холивуд", в която сваля ризата си.

Brad Pitt’s Character in ‘Once upon a time in Hollywood’ was a MAN. 🤤👅 10/10 WOW. pic.twitter.com/3TBFl0HtRW — amber (@amberlingley) July 26, 2019

Почитателките на Пит коментираха в социалните мрежи, че сцената е по-секси от онази, в която Пит се показа гол до кръста в "Телма и Луис" през 1991 г.

В хитовата лента Брад Пит играе рамо до рамо с Леонардо ди Каприо под режисурата на Куентин Тарантино. Самият той описва актьорския тандем като най-вълнуващия след този на Робърт Редфорд и Пол Нюман.

Quentin Tarantino’s “Once Upon a Time... in Hollywood” starring Brad Pitt, Leonardo DiCaprio and Margot Robbie earned $40 MILLION at the box office this weekend, a career best for the director’s career. pic.twitter.com/bf7DAIOLOQ — Pop Crave (@PopCrave) July 28, 2019

‘Once Upon A Time In Hollywood’, driven by award-worthy performances from Leonardo DiCaprio and Brad Pitt, reinforces Quentin Tarantino as a cinematic genius and is the best movie I’ve seen in 2019.

REVIEW: https://t.co/Io8l7YF7N7 pic.twitter.com/kMoqB1MAuB — Jeff D NOT @ SDCC (@JeffDLowe) July 26, 2019

My favorite part about the entire 'Once Upon a Time in Hollywood' press junket is Brad Pitt describing his stuntman character Cliff as "no hassle in the castle, man" pic.twitter.com/ljjFGoXVON — Dan Mohr (@DMinWA) July 29, 2019

