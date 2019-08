Силно земетресение разтърси Турция. Трусът е бил с магнитуд от 6 по Рихтер, а епицентърът на около 50 километра източно от град Денизли.

Има ранени хора. Засега няма данни за загинали. Трусът е разрушил десетки сгради.

Homes destroyed as Turkey hit by 6.0 magnitude earthquake https://t.co/9fsugRtGQo World https://t.co/9cNg439GQV pic.twitter.com/lGZlRi76O9

Много жители на града, в който живеят около 300 000 души, излезли по улиците. Служби и частни фирми спрели работа.

An earthquake of 6.5 magnitude rocks Turkey’s southwestern city of Denizli, the country’s earthquake observatory said.https://t.co/evRCRJxK54