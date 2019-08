Трима души бяха ранени, след като силна буря връхлетя западната част на Полша. Бурният вятър е отнесъл покриви, изкоренил е дървета и е разрушил пътища.

Хора са пострадали, след като дърво е паднало върху движещия им се автомобил.

#BREAKING : Poland - Lightning has struck a group of tourists at the peak of Giewont, a popular mountain in the Tatra region, killing four people, including two children and two adults. At least 89 have been injured. Video of storm : Maciej Kleniewski pic.twitter.com/GNC2LeEwkJ

В разчистването на последствията от бурята са се включили пожарникари.

I'm currently holidaying in Zakopane Poland where the tragedy occurred, and I managed to take this photo of lightning striking nearby during the storm! Terrible for those who were hiking in the mountains here!!! pic.twitter.com/ol926yW6Rj